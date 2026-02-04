news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 12:08

Жителя Казани обвиняют в истязании 14-летнего сына

Жителя Казани обвиняют в истязании 14-летнего сына и неисполнении родительских обязанностей по отношению к нему.

По информации прокуратуры Татарстана, с весны 2025 года отец подростка, испытывавший к сыну неприязнь, жестоко обращался с ним. Мальчик полностью зависел от отца и постоянно подвергался побоям, унижениям и психологическому давлению. Кроме того, в апреле 2025 года мужчина, придумав пустой повод, публично схватил сына за волосы на территории школы, пытаясь силой увести его из учреждения.

В прокуратуру обратился директор школы, в которой учился подросток. Возбуждено уголовное дело, а обвиняемый был взят под стражу на два месяца. Ему грозит тюремный срок от трех до семи лет.

#прокуратура рт #истязание ребенка
