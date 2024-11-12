Жителя Казани на 13 лет отправили в колонию за финансирование террористов

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 28-летнему жителю Казани. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ по РТ.

Суд установил, что с апреля по май 2019 года мужчина десять раз переводил деньги для помощи боевикам Международных террористических организаций (МТО).

В отношении казанца было возбуждено уголовное дело. В итоге его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.