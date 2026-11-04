Жителя Казани госпитализировали после того, как его сбил трамвай

О том, что трамвай сбил человека в неподалеку от речного техникума в Казани, сообщили «Татар-информу» очевидцы. Судя по видео, на месте работала скорая. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, движение транспорта на участке временно приостановлено.

В Метроэлектротрансе подтвердили «Татар-информу» факт ДТП. Пострадавшего увезла бригада скорой, в настоящий момент на месте работают сотрудники ГАИ.

Как уточнили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, пешеходу было порядка 35 лет. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил поворачивавший направо трамвай.

Видео предоставлено очевидцами