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Происшествия 4 ноября 2026 18:42

Жителя Казани госпитализировали после того, как его сбил трамвай

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О том, что трамвай сбил человека в неподалеку от речного техникума в Казани, сообщили «Татар-информу» очевидцы. Судя по видео, на месте работала скорая. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, движение транспорта на участке временно приостановлено.

В Метроэлектротрансе подтвердили «Татар-информу» факт ДТП. Пострадавшего увезла бригада скорой, в настоящий момент на месте работают сотрудники ГАИ.

Как уточнили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, пешеходу было порядка 35 лет. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил поворачивавший направо трамвай.

Видео предоставлено очевидцами

#гаи #Метроэлектротранс
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