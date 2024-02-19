Жителя Казани будут судить за создание подпольного казино на Ямашева и Бигичева

В Казани 46-летнего местного жителя обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в 2022 году мужчина организовал игровые салоны в нежилых домах на проспекте Ямашева и на улице Бигичева.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.