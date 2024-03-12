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Жителя Казани арестовали за долг по алиментам
Жителя Казани арестовали за долг по алиментам. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Выяснилось, что мужчина после развода с супругой напрочь забыл о своих родительских обязанностях. Так, казанец накопил долг в 72 тысячи рублей. В итоге бывшая супруга обратилась в суд.
Приставы установили, что мужчина нигде не работает. Он ссылался на многочисленные диагнозы и утверждал, что не в состоянии работать.
Тогда сотрудники ведомства направили запросы в лечебные организации и, согласно ответам, должник не состоит на учете как тяжелобольной, ограничений по здоровью не имеет.
Судебный пристав составил на должника протокол и передал материалы в суд, где казанцу назначили наказание в виде ареста на 10 суток. В случае дальнейшей неуплаты задолженности ему грозит уголовная ответственность.
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