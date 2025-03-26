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Происшествия 26 марта 2025 17:18

Жителя Казани арестовали по делу о теракте на железной дороге

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Вахитовский райсуд Казани заключил под стражу 38-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам следствия, в феврале текущего года казанец приобрел самодельное дульнозарядное оружие. В марте, действуя в составе группы, он совершил теракт на участке Юдино-Восстание Горьковской железной дороги. Террористический акт заключался в поджоге стойки коммуникационной связи и попытке взлома релейного шкафа.

В пресс-службе суда уточнили, что мотивом преступления стало несогласие с политикой РФ в отношении СВО на Украине и поддержка украинских вооруженных сил.

При рассмотрении вопроса о заключении под стражу суд принял во внимание тяжесть содеянного, характер преступления, обстоятельства дела, сведения о личности подозреваемого, а также аргументы следователя. Следователь утверждал, что на свободе подозреваемый может скрыться, оказать влияние на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования.

#теракт #железная дорога #суд
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