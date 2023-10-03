Жителя Камчатки лишили гражданства за призывы к экстремизму

Жителя Камчатки, уроженца Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Как указано в сообщении, мужчина в период с июня 2020 года по февраль 2022 года размещал на свой странице «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.

Оказалось, мужчина стал гражданином России в марте 2014 года, отказавшись от украинского паспорта.

В настоящее время решение о приеме злоумышленника в гражданство РФ отменено. Стоит отметить, что мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.