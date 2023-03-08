Жителя Елабуги будут судить за попытку продать почти 17 тыс. литров паленой незамерзайки

Перед судом в Татарстане предстанет 32-летний житель Елабуги, которого обвиняют в хранении в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что осенью 2022 года мужчина купил в Нижнем Новгороде более 16,6 тыс. литров стеклоомывающей жидкости. Продукт он складировал в Казани и намеревался его продать.

Экспертиза установила наличие в жидкости метилового спирта, который относится к ядовитым веществам. При чем сам подозреваемый знал об этом.

Свою причастность к преступлению мужчина признал.