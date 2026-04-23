Жителя Читы осудили за комментарий с оправданием беспилотных атак

Жителя Читы осудили за комментарий с оправданием атак ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.

Как рассказали в ведомстве, преступление выявило региональное управление ФСБ России. В январе 2025 года житель Читы написал в соцсетях комментарий, который оправдывал беспилотные атаки ВСУ на стратегические объекты РФ.

Мужчину признали виновным в оправдании терроризма. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на 3 года запретили размещать комментарии и публикации в интернете.