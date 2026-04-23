news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 23 апреля 2026 08:53

Жителя Читы осудили за комментарий с оправданием беспилотных атак

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Читы осудили за комментарий с оправданием атак ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.

Как рассказали в ведомстве, преступление выявило региональное управление ФСБ России. В январе 2025 года житель Читы написал в соцсетях комментарий, который оправдывал беспилотные атаки ВСУ на стратегические объекты РФ.

Мужчину признали виновным в оправдании терроризма. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на 3 года запретили размещать комментарии и публикации в интернете.

#профилактика терроризма и экстремизма #фсб россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани показали обновленные рендеры проекта «Яр Парк» на берегу Казанки

В Казани показали обновленные рендеры проекта «Яр Парк» на берегу Казанки

22 апреля 2026
Лидеры стран АСЕАН соберутся в Казани: что это за саммит и зачем он нужен

Лидеры стран АСЕАН соберутся в Казани: что это за саммит и зачем он нужен

22 апреля 2026
Новости партнеров