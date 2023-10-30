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Жителя Чистополя осудили за неуплату алиментов на четверть миллиона рублей
В Чистополе 41-летнего мужчину осудили за неуплату алиментов на содержание ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что мужчина должен был с марта 2017 года платить алименты, однако с октября 2022-го по март 2023 года от уплаты уклонялся и материальную помощь ребенку не оказывал. Ранее за это его привлекли к административной ответственности, но платить мужчина так и не начал.
Общая сумма задолженности составила более 260 тысяч рублей.
В итоге суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
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