Жителя Чистополя осудили за неуплату алиментов на четверть миллиона рублей

В Чистополе 41-летнего мужчину осудили за неуплату алиментов на содержание ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что мужчина должен был с марта 2017 года платить алименты, однако с октября 2022-го по март 2023 года от уплаты уклонялся и материальную помощь ребенку не оказывал. Ранее за это его привлекли к административной ответственности, но платить мужчина так и не начал.

Общая сумма задолженности составила более 260 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.