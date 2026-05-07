Происшествия 7 мая 2026 12:39

Жителя Череповца осудили за призыв к теракту в отношении госслужащего РФ

59-летнего жителя Череповца признали виновным в призывах к терроризму. Судом установлено, что злоумышленник разместил в соцсети комментарий, в котором призвал осуществить теракт в отношении одного из должностных лиц Российской Федерации.

Приговором 1-го Западного окружного военного суда гражданину назначено два года колонии общего режима. Ему также на три года запретили деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием Интернета, передает ТАСС.

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

