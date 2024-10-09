Жителя Челнов задержали за передачу данных украинским спецслужбам

В Набережных Челнах задержали местного жителя, пересылавшего украинским спецслужбам материалы об объектах критической инфраструктуры РФ.

Как стало известно «Татар-информу», безработный мужчина вступил в связь с украинскими спецслужбами, чтобы за вознаграждение передавать им информацию. Однако сделать это не удалось, челнинца задержали сотрудники правоохранительных органов.