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Жителя Челнов задержали за передачу данных украинским спецслужбам
В Набережных Челнах задержали местного жителя, пересылавшего украинским спецслужбам материалы об объектах критической инфраструктуры РФ.
Как стало известно «Татар-информу», безработный мужчина вступил в связь с украинскими спецслужбами, чтобы за вознаграждение передавать им информацию. Однако сделать это не удалось, челнинца задержали сотрудники правоохранительных органов.
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