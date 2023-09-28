Жителя Челнов арестовали за создание нарколаборатории

Накануне в Татарстане под стражу заключили владельца нарколаборатории. Информация об этом появилась на сайте Набережночелнинского городского суда.

По версии следствия, мужчина арендовал в Альметьевском районе частным дом, где организовал производство наркотиков. Всего в лаборатории было произведено 17 кг наркотических средств для их дальнейшего сбыта.

Нарколабораторию удалось обнаружить сотрудникам УФСБ России по РТ.

Суд заключил мужчину под стражу до 22 ноября. В случае установления вины, татарстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.