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Жителя Челнов арестовали за создание нарколаборатории
Накануне в Татарстане под стражу заключили владельца нарколаборатории. Информация об этом появилась на сайте Набережночелнинского городского суда.
По версии следствия, мужчина арендовал в Альметьевском районе частным дом, где организовал производство наркотиков. Всего в лаборатории было произведено 17 кг наркотических средств для их дальнейшего сбыта.
Нарколабораторию удалось обнаружить сотрудникам УФСБ России по РТ.
Суд заключил мужчину под стражу до 22 ноября. В случае установления вины, татарстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.
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