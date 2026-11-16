Жителя Башкирии задержали за подготовку теракта на железной дороге

Жителя Уфы задержали за подготовку к теракту на железной дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, 23-летний парень отдал мошенникам 608 тыс. рублей, из которых 370 были взяты в кредит, а 238 – принадлежали родителям. Аферисты пообещали ему вернуть сбережения за поджог трансформаторной подстанции. Осознавая, что в результате его поступков могут погибнуть другие, уфимец все равно согласился выполнить требования злоумышленников и, взяв с собой горючее и инструменты, направился к указанному куратором объекту. Там он был задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Уфимца взяли под стражу.