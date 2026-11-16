news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 ноября 2026 10:00

Жителя Башкирии задержали за подготовку теракта на железной дороге

Читайте нас в

Жителя Уфы задержали за подготовку к теракту на железной дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, 23-летний парень отдал мошенникам 608 тыс. рублей, из которых 370 были взяты в кредит, а 238 – принадлежали родителям. Аферисты пообещали ему вернуть сбережения за поджог трансформаторной подстанции. Осознавая, что в результате его поступков могут погибнуть другие, уфимец все равно согласился выполнить требования злоумышленников и, взяв с собой горючее и инструменты, направился к указанному куратором объекту. Там он был задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Уфимца взяли под стражу.

#фсб россии #подготовка теракта
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пострадали трое, жертв удалось избежать: Нижнекамск снова атаковали БПЛА

Пострадали трое, жертв удалось избежать: Нижнекамск снова атаковали БПЛА

15 ноября 2026

Россияне смогут оплатить ЖКУ за октябрь до 16 ноября

15 ноября 2026
Новости партнеров