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Жителя Азнакаево задержали за убийство отца ножницами
Житель Азнакаево подозревается в убийстве отца, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По данным следователей, ночью 30 октября 26-летний мужчина находился в гостях у родителей. В какой-то момент между родственниками возник конфликт, в результате которого сын нанес 75-летнему отцу ножницами и ножами удары в область грудной клетки. В результате мужчина скончался на месте.
Причастность к совершению преступления 26-летний житель Азнакаево признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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