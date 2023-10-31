Жителя Азнакаево задержали за убийство отца ножницами

Житель Азнакаево подозревается в убийстве отца, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, ночью 30 октября 26-летний мужчина находился в гостях у родителей. В какой-то момент между родственниками возник конфликт, в результате которого сын нанес 75-летнему отцу ножницами и ножами удары в область грудной клетки. В результате мужчина скончался на месте.

Причастность к совершению преступления 26-летний житель Азнакаево признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.