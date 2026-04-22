Происшествия 22 апреля 2026 19:47

Жителя Астрахани арестовали за посты с пропагандой отказа от традиционных ценностей

Жителя Астраханской области арестовали за материалы, пропагандирующие отказ от традиционных ценностей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«В отношении жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации», – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 36-летний мужчина с 2013 по 2025 год вел интернет-сообщество, где выкладывал сообщения и изображения, направленные на создание положительного образа нетрадиционных отношений. Эксперты установили, что в этих интернет-постах содержится пропаганда отказа от традиционных ценностей. Кроме того, автор не ставил маркировку «18+», что делало информацию доступной для детей.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

#традиционные ценности #профилактика экстремизма #МВД РФ
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

Владимир Путин наградил Раиса Минниханова Орденом Дружбы

