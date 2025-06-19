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Происшествия 19 июня 2025 18:29

Жителя Арского района второй раз задержали пьяным за рулем и забрали у него иномарку

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Жителя Арского района повторно задержали пьяным за рулем автомобиля собственной матери.

Как сообщает прокуратура Татарстана, ранее судимый и лишенный прав татарстанец снова сел за руль в нетрезвом виде. Первоначальное решение суда предусматривало возврат автомобиля владельцу – матери водителя.

Однако прокуратура оспорила вердикт, дело было пересмотрено, и теперь автомобиль Mercedes-Benz конфискован в пользу государства.

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