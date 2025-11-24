Жителя Арска отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

Суд приговорил 48-летнего жителя Арского района к трем месяцам колонии-поселении за долги по алиментам в 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако с февраля по июнь 2025 года он уклонялся от уплаты алиментов, материальной помощи детям не оказывал. Общая задолженность по алиментам превысила 700 тысяч рублей. При этом он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Свою вину татарстанец полностью признал.