Жителя Альметьевска отправили на исправработы за то, что снова сел пьяным за руль

Прокуратура Альметьевска поддержала гособвинение в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в повторной езде в пьяном виде, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что в июле в поселке Нижняя Мактама пьяного мужчину задержали за рулем Ravon R4 и отстранили от управления.

Через неделю мужчина обратился в суд с иском к супруге о разделе совместного нажитого имущества, чтобы избежать конфискации автомобиля. Решением Альметьевского городского суда иск был удовлетворен. По представлению прокуратуры судебное решение было признано незаконным и отменено.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, с лишением прав на 2 года и 6 месяцев, с конфискацией автомобиля в доход государства.