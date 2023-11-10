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Жителя Альметьевска отправили на исправработы за то, что снова сел пьяным за руль
Прокуратура Альметьевска поддержала гособвинение в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в повторной езде в пьяном виде, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд выяснил, что в июле в поселке Нижняя Мактама пьяного мужчину задержали за рулем Ravon R4 и отстранили от управления.
Через неделю мужчина обратился в суд с иском к супруге о разделе совместного нажитого имущества, чтобы избежать конфискации автомобиля. Решением Альметьевского городского суда иск был удовлетворен. По представлению прокуратуры судебное решение было признано незаконным и отменено.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, с лишением прав на 2 года и 6 месяцев, с конфискацией автомобиля в доход государства.
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