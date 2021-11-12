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Происшествия
12 ноября 2021  10:11
Павел Климчак

Жителя Альметьевска отправили на исправительные работы за долг перед детьми в 700 тысяч

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Решением суда житель Альметьевска обязан был ежемесячно выплачивать треть своего заработка на содержание несовершеннолетних детей. Однако с 2017 года мужчина стал уклоняться от алиментов, в связи с чем долг превысил 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Суд признал мужчину виновным и отправил на восемь месяцев на исправительные работы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#алименты #исправительные работы #долги по алиментам
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