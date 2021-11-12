Жителя Альметьевска отправили на исправительные работы за долг перед детьми в 700 тысяч

Решением суда житель Альметьевска обязан был ежемесячно выплачивать треть своего заработка на содержание несовершеннолетних детей. Однако с 2017 года мужчина стал уклоняться от алиментов, в связи с чем долг превысил 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Суд признал мужчину виновным и отправил на восемь месяцев на исправительные работы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.