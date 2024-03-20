Жителя Альметьевска лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам

В Альметьевске местная жительница подала в суд на отца двоих детей. Она просила лишить его родительских прав, за миллионный долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что задолженность у мужчины накопилась на сумму более 950 тыс. рублей. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Суд удовлетворил требования экс-супруги и вынес заочное решение о лишении родительских прав. Судья исходил из того, что возможность проявить себя любящим, заботливым отцом, доказать, что судьба детей ему не безразлична, ответчик не реализовал.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.