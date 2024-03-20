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Жителя Альметьевска лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам
В Альметьевске местная жительница подала в суд на отца двоих детей. Она просила лишить его родительских прав, за миллионный долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Выяснилось, что задолженность у мужчины накопилась на сумму более 950 тыс. рублей. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.
Суд удовлетворил требования экс-супруги и вынес заочное решение о лишении родительских прав. Судья исходил из того, что возможность проявить себя любящим, заботливым отцом, доказать, что судьба детей ему не безразлична, ответчик не реализовал.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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