Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

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Средний возраст матерей в Татарстане при рождении ребенка в 2023 году составлял 29 лет. 39% жительницы республики родили первенцев, у 34% в семье появился второй ребенок, а у 20% — третий. Об этом в День матери в своих соцсетях сообщил Татарстанстат.

На 1 января 2024 года в Татарстане проживали более 2,1 млн женщин. 17,6% из них ниже трудоспособного возраста, 30,4% — старше и 54% трудоспособного.

Ранее жительниц республики поздравил с праздником Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что быть мамой — это не только огромное счастье, но и постоянный труд, и пожелал подписчицам благополучия, здоровья и уважения детей.