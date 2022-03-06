Жительницы Татарстана чаще ищут работу менеджера по продажам

Менеджеры по продажам и по работе с клиентами — самые популярные профессии среди женщин Татарстана. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, проанализировав более 85 тыс. резюме представительниц Республики.

«На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами – 8,3 тыс. женщин Татарстана сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 44 тыс. рублей. На втором месте по популярности среди соискательниц профессия администратора, в регионе открыто 7,9 тыс. таких резюме. Среднее зарплатное ожидание составляет при этом 34,8 тыс. рублей. На третьем месте находится профессия бухгалтера – 5,9 тысяч женских резюме. В среднем соискательницы хотели бы зарабатывать 43,2 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Татарстана, вошли также продавец-кассир (4,9 тыс. резюме), секретарь (3,1 тыс. резюме), экономист (2,6 тыс. резюме), офис-менеджер (2,4 тыс. резюме), оператор ПК (2,2 тыс. резюме), кредитный специалист (2,1 тыс. резюме) и курьер (1,9 тыс. резюме). Реже всего женщины из Татарстана ищут работу сварщика, монтажника, а также технического директора.