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СВО 22 октября 2026 09:50

Жительницы села Шингальчи приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО

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Жительницы села Шингальчи приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО
Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Жительницы села Шингальчи Нижнекамского района объединились, чтобы приготовить домашнюю лапшу для участников специальной военной операции. Женщины вложили в работу заботу и тепло, чтобы поддержать земляков, находящихся вдали от дома.

«Мы собрались вместе с одной целью и от всего сердца нарезали лапшу. В каждом кусочке – наша забота, поддержка и тепло. Пусть аромат дома и тепло родной земли напоминают бойцам, что их ждут и о них думают», – поделились женщины.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

#СВО
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