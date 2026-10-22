Жительницы села Шингальчи приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Жительницы села Шингальчи Нижнекамского района объединились, чтобы приготовить домашнюю лапшу для участников специальной военной операции. Женщины вложили в работу заботу и тепло, чтобы поддержать земляков, находящихся вдали от дома.

«Мы собрались вместе с одной целью и от всего сердца нарезали лапшу. В каждом кусочке – наша забота, поддержка и тепло. Пусть аромат дома и тепло родной земли напоминают бойцам, что их ждут и о них думают», – поделились женщины.