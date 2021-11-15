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Общество
15 ноября 2021  21:00

Жительницы РТ приглашаются на конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

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Жительницы Татарстана могут стать участницами республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Побороться за победу в различных номинациях могут бизнес-леди, работники культуры, успешные мамы и представители других сфер деятельности, сообщают организаторы.

Победители будут определены в 10 номинациях — восьми женских и специальной части «Мужчина года: женский взгляд», куда входят две номинации — «Мужчина — лидер» и «Мужчина — благородное сердце».

Конкурс разделен на три этапа: муниципальный (до 30 ноября), зональный (до 14 февраля) и финальный, который состоится в Казани в преддверии Международного женского дня.

Мероприятие проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, инициатор и организатор конкурса — региональная общественная организация «Женщины Татарстана». Также в организации мероприятия участвуют Минтруд РТ, Федерация профсоюзов РТ и омбудсмен в РТ.

#Конкурс Женщина года Мужчина года женский взгляд
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