Жительницы РТ приглашаются к участию в конкурсе «Королева леса-2022»

Жительницы Татарстана могут побороться за звание королевы леса 2022 года. Данный конкурс является спецпроектом чемпионата «Лесоруб XXI века», сообщает Минлесхоз РТ.

«В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 21 до 35 лет, работающие в сфере лесного хозяйства, на предприятиях лесной промышленности, предприятиях, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, студентки, специализация которых связана с лесной отраслью, экологией и природопользованием, представительницы общественных и волонтерских экологических организаций, клубов, движений, авторы и участницы инициатив, конкурсов и проектов экологической направленности», — уточнили в ведомстве.

Прием заявок завершится 20 февраля. За ним последует заочный отборочный тур, а затем очный финал и очный суперфинал, которые состоятся в марте и августе 2022 года.

Мероприятие проводится для повышения популярности профессий лесной отрасли, а также для развития сотрудничества между предприятиями лесного комплекса, продвижения идей социальной ответственности бизнеса и его экологической направленности.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

