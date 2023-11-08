Жительницы Мамадышского района производят для бойцов СВО чай «Родная Zемля»

Фото: Николай Михайлов

Жительницы Мамадышского района готовы отложить все свои дела и прийти на помощь. Не задумываясь, они оказывают поддержку тем, кто в этом сейчас нуждается. Сегодня серебряные волонтеры района вносят значимый вклад в сбор гуманитарного груза, который отправляется в зону специальной военной операции. Одна из таких активистов добровольного движения — Татьяна Пименова, проживающая в селе Отарка.

Она рассказала, что в феврале 2023 года из Елабуги привезли шерстяные нити, чтобы связать носки. Женщина обратилась к нескольким односельчанкам, которые сразу же согласились присоединиться к работе. В тот же месяц они приняли участие в сборе гуманитарного груза для ребят на службе: продовольственных товаров, предметов личной гигиены, лекарственных трав отвезли в гуманитарный центр при храме прп. Ксении Римляныни в Мамадыше.

Помимо этого, женщины стали делать чай «Родная Zемля».

«У каждого в саду есть лекарственные растения. На селе многие их собирают, высушивают. Смешивают листья смородины, малины, душицу, мелиссу, мяту, раскладывают по фильтр-пакетам и упаковывают в вакуумные упаковки. На каждый пакет приклеивается этикетка, где прописан состав чая. Нашли ему и название — „Родная Zемля“», — поделилась Татьяна Пименова.

Кроме того, на передовую женщины отправляли высушенный шиповник, яблоки. Им помогают и жители соседних сел. Так, например, из села Грахань Надежда Корноухова доставила душистые травы и яблоки.

Также волонтеры подготовили на сегодня около 400 окопных свечей. «Продолжаем работать. Скоро зима, их потребуется много. Сельчане собрали 14 одеял, их мы уже отправили», — рассказала активистка.

Женщины собираются в сельском клубе. Двери библиотеки, сельского совета тоже всегда для них открыты.

«Здесь мы чаще делаем свечи. Стараемся собираться как минимум дважды в неделю по десять человек и более. В изготовлении свечей нам помогает и молодежь. Активисты не перестают вязать шерстяные носки. Кто-то вяжет по вечерам дома, иногда собираемся в библиотеке», — пояснила волонтер.

В зоне СВО из села Отарка служат трое военнослужащих. «С их родными мы в тесной связи. Они нуждаются в моральной поддержке», — поделилась Татьяна Пименова.

Также она отметила, что поддержка и волонтерство — это выбор души. «Счастлива тем, что могу быть полезной, могу помогать людям. Говорю не для красного словца, волонтером можно стать, только желая искренне помочь. Мы вместе сможем сделать еще больше добрых дел. Наши ребята на передовой должны чувствовать, насколько крепкий и надежный у них тыл. Вместе мы сила, а значит — победим!» — заключила женщина.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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