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СВО 21 ноября 2024 12:55

Жительницы Лениногорского района РТ готовят целебные мази для бойцов

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Жительницы Лениногорского района РТ готовят целебные мази для бойцов

Целебные мази для участников специальной военной операции готовят волонтеры из Лениногорского района Татарстана. Все они — участницы сообщества добровольцев, помогающих фронту.

Объединение, в котором сейчас трудятся около 80 человек, называется «С любовью и молитвами». Рецептом народного средства с руководителем группы Эльмирой Уламасовой поделились азнакаевские волонтеры. Женщина улучшила его и начала готовить мазь вместе с подругами.

В состав мази входит подсолнечное масло, воск, вареный яичный желток, прополис — народное средство состоит из простых ингредиентов. В смесь также добавляется настойка алоэ, лаврового листа, гвоздики со стрептоцидом и чесноком.

Для приготовления используется только эмалированная посуда, в которой постоянно помешивается данная субстанция.

За шесть часов женщины делают примерно 200 баночек. Только в Белгородский госпиталь было отправлено больше 400 штук, сколько на передовую — волонтеры не считали. Отзывы только положительные.

Мази очень востребованы у бойцов, особенно в холодное время года. Их можно применять для заживления и устранения сухости губ, рук и других участков тела.

Готовить мазь Эльмире помогают Гузель, Галина и Оксана. Женщины дружат со школы. Практически все свое свободное время они тратят на помощь бойцам.

Хозяйка кухни Оксана живет в селе Тимяшево и работает заведующей местным детским садом. Ее брат в прошлом году подписал контракт и отправился на спецоперацию. Еще в учебке за стремление помогать сослуживцы дали ему позывной Лекарь.

Перед тем, как положить в коробку, каждую баночку упаковывают в пузырчатую пленку, чтобы мази дошли до места назначения в целости и сохранности. Этот материал волонтерам очень нужен в большом количестве. Также необходимы воск, прополис и маленькие баночки с крышками (хорошо подходят баночки из-под детского питания).

Кроме этого, требуются шерстяные одеяла, теплые свитера, трико, нательное белье.

Волонтерская группа «С любовью и молитвами» просит всех неравнодушных присоединиться к помощи фронту. Телефон Эльмиры Уламасовой: 8-987-294-84-79.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фотографии предоставлены Натальей Лакомкиной.

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