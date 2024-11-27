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Новости Татарстана и Казани
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Жительницы Казани стали чаще пользоваться косметикой
В Казани за год на 9% вырос спрос на косметику. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на логистических операторов.
Наибольший рост спроса на товары для красоты зафиксирован в Москве и Подмосковье, где число заказов за год увеличилось в 4 раза. Жительница Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали заказывать косметику чаще практически на треть.
Наибольшей популярностью у россиянок пользуются маски и спреи для волос с кератином, патчи для глаз, масло монарды, гели для бровей и подводки для глаз, крем-воск для кожи. В большинстве случаев жительницы РФ заказывают отечественные товары, также популярна косметика из Белоруссии и Китая.
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