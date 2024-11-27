Жительницы Казани стали чаще пользоваться косметикой

В Казани за год на 9% вырос спрос на косметику. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на логистических операторов.

Наибольший рост спроса на товары для красоты зафиксирован в Москве и Подмосковье, где число заказов за год увеличилось в 4 раза. Жительница Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали заказывать косметику чаще практически на треть.

Наибольшей популярностью у россиянок пользуются маски и спреи для волос с кератином, патчи для глаз, масло монарды, гели для бровей и подводки для глаз, крем-воск для кожи. В большинстве случаев жительницы РФ заказывают отечественные товары, также популярна косметика из Белоруссии и Китая.