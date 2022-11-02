Жительницы Казани сплели для батальонов «Алга» и «Тимер» зимнюю маскировочную сеть

Неравнодушные жительницы Казани сплели для именных батальонов «Алга» и «Тимер» зимнюю маскировочную сеть. Об этом «Татар-информу» сообщила куратор движения «Маск сети Казань» Эльмира Хамитова.

Заказ на маскировочную сеть пришел от самих бойцов именных батальонов, уточнила Хамитова.

Фото: © личный архив Эльмиры Хамитовой

«Ко мне обратились девочки из Нижнекамска. От бойцов им поступила просьба сделать зимнюю маскировочную сеть. После этого они вышли на меня, и наше добровольческое движение выполнило заказ», – рассказала Хамитова.

Размер сети составляет 3×6 м. Ее плели три дня сразу несколько человек. В ближайшее время масксеть отправят в пункт сбора гуманитарной помощи, затем в зону СВО.