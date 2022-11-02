Жительницы Казани сплели для батальонов «Алга» и «Тимер» зимнюю маскировочную сеть
Неравнодушные жительницы Казани сплели для именных батальонов «Алга» и «Тимер» зимнюю маскировочную сеть. Об этом «Татар-информу» сообщила куратор движения «Маск сети Казань» Эльмира Хамитова.
Заказ на маскировочную сеть пришел от самих бойцов именных батальонов, уточнила Хамитова.
«Ко мне обратились девочки из Нижнекамска. От бойцов им поступила просьба сделать зимнюю маскировочную сеть. После этого они вышли на меня, и наше добровольческое движение выполнило заказ», – рассказала Хамитова.
Размер сети составляет 3×6 м. Ее плели три дня сразу несколько человек. В ближайшее время масксеть отправят в пункт сбора гуманитарной помощи, затем в зону СВО.