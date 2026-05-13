Жительницы Казани рассказали, на что чаще всего обращают внимание при знакомстве
Приятный голос и грамотная речь оказались самой привлекательной чертой мужчин для опрошенных жительниц Казани. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-знакомств Mamba.
Согласно опросу, тембр голоса и манера речи привлекают 59% респонденток. На втором месте оказались взгляд и мимика – их отметили 40% участниц исследования. Еще 37% обращают внимание на смех и улыбку мужчины.
При этом внешность, как показал опрос, играет менее значимую роль. Так, 35% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 21% – красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 17% опрошенных, а ухоженные волосы и стрижка – 10%.
Наиболее важным фактором при знакомстве респондентки назвали манеру общения – этот вариант выбрали 54% участниц исследования. Еще 26% заявили, что ключевую роль играет «химия», а внешность оказалась на первом месте лишь у 23%.
Главным фактором, способным испортить впечатление при личной встрече, 77% опрошенных назвали неприятный запах. Еще 55% отталкивают неряшливость и неухоженный внешний вид, а 30% – тревожное и суетливое поведение.
В переписке женщины чаще всего обращают внимание на чувство юмора и легкость общения – это отметили 68% участниц опроса. Для 56% важны вопросы, показывающие искренний интерес к собеседнице, а 55% ценят грамотность.
Во время личных встреч 74% респонденток выделили уверенность и искренность мужчины, 54% – чувство юмора, а 37% считают важным естественное поведение без попыток понравиться любой ценой.
Кроме того, 77% участниц признались, что сталкивались с ситуацией, когда мужчина сначала не произвел впечатления, но позже заинтересовал их.