Жительницы Казани после развода вдвое чаще идут к косметологу, чем к психологу

Каждая пятая жительница Казани после расставания с мужчиной обращается к косметологу. При этом большая часть из них это делает для себя, а не чтобы привлечь к себе внимание бывшего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом знакомств Mamba, который есть в распоряжении «Татар-информа».

При этом 9% опрошенных обращаются к психологу, чтобы стабилизировать свое внутреннее состояние. На по-настоящему радикальные шаги решаются единицы: переезд в другой город выбрали 6%, пластическую операцию и татуировку на память — по 3,5%.

Более трети (39%) начинают менять привычки уже в первые дни после разрыва. При этом почти каждая пятая сначала проживает эмоции и лишь затем переключается на себя. Начинают чаще всего с внешности. Почти половина (43%) обновляют гардероб и разбирают шкаф, 37% меняют стрижку или цвет волос, треть идет в спортзал. Следом идет смена питания и образа жизни (28%).