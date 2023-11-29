Жительницы Казани пойдут под суд за фиктивную прописку мигрантов у себя в квартире

Трое жительниц Казани предстанут перед судом по обвинению в организации незаконного пребывания иностранных граждан в стране, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с мая 2021 до марта 2022 года одна из местных жительниц подыскивала иностранцев, готовых фиктивно встать на учет. Другая выступала в качестве принимающей стороны и зарегистрировала у себя в квартире шестерых граждан Узбекистана.

Следствие полагает, что действия женщин лишили возможности органы, осуществляющие надзор за передвижением иностранцев, осуществлять контроль за соблюдением ими миграционного законодательства.