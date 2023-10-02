Жительницы Казани могут бесплатно провериться на рак груди в одном из ТЦ

В Казани стартовала Всероссийская акция «Розовый октябрь» – этот месяц посвящен осведомленности о раке груди. Цель акции – привлечь внимание всех женщин к необходимости ранней диагностики и профилактики онкологии груди. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканского онкологического диспансера.

Фото: Пресс-служба РКОД

В период со 2 по 8 октября благотворительный фонд помощи женщинам с онкозаболеваниями «Дальше» вместе с фондом помощи онкопациентам «Мы вместе - Без бергә» и онкологическим диспансером предоставили жителям Казани возможность проверить здоровье молочных желез.

Каждый может посетить мобильные кабинеты профилактики в ТРЦ «KazanMall». Опытные специалисты онкодиспансера бесплатно проведут персональные консультации по вопросам профилактики и здоровья груди.

В РКОД рассказали, что за первые шесть часов акции к врачам в кабинеты пришли 53 женщины, всех желающих осмотрели и дали рекомендации.

Фото: Пресс-служба РКОД

Организаторы акции напомнили, что рак молочной железы – самое распространенное онкозаболевание в мире. Легче всего этот рак лечить на ранних стадиях. Именно поэтому самое важное – диагностировать его на начальных этапах. Ежегодно в России рак груди диагностируют у более чем 70 тысяч человек, на учете в онкоцентрах состоят более 750 тысяч россиян.