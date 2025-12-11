news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 17:34

Жительницы Челнов предстали перед судом за организацию незаконной миграции

В Набережных Челнах суд признал виновными в организации незаконной миграции двух местных жительниц – Исакаеву Г.И. и Исакаеву А.Ф. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщины проводили экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства – тесты, необходимые иностранцам для получения сертификатов при оформлении разрешения на проживание или гражданства. При этом процедура экзамена систематически нарушалась.

По данным следствия, при сдаче письменной части Исакаева Г.И. позволяла родственникам или сопровождающим лицам заполнять задания за экзаменуемых. Во время устной части иностранцам задавались заранее переданные вопросы. Также был подтвержден факт подмены одного из экзаменуемых другим человеком.

Свою вину Исакаевы признали лишь частично, утверждая, что не имели умысла на организацию нелегальной миграции. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

