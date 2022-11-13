Жительницы Буинска сшили носилки для бойцов спецоперации

Женщины Буинского района, как и по всему Татарстану, объединились, чтобы изготавливать носилки для бойцов. Одним из кураторов этой работы стала руководитель гуманитарного склада в селе Большое Фролово Ольга Шевелева, сообщается на странице Буинского района во «ВКонтакте».

Носилки сшиты из высокопрочного материала — брезента. Бойцы поблагодарили женщин за участие и поддержку.

Из Буинского района в рамках частичной мобилизации было призвано 136 человек. Руководство района в эти дни обходит семьи мобилизованных, чтобы узнать потребности, составляет социальный паспорт и адресно оказывает им всю необходимую помощь. Также в районе для них отменены платы за детский сад и школьное питание, введен бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Буинский район также продолжает оказывать поддержку нашим жителям, призванным в рамках частичной мобилизации. В эти дни мы формируем список нужного для ребят, многое уже заказано, и после получения всех вещей мы непременно навестим буинских мужчин в Казани!» — написал глава района Ранис Камартдинов в своем телеграм-канале.