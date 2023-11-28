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Жительницы Буинска объединились в команду для приготовления угощений бойцам СВО
Активистки города Буинска объединились в единую команду, они приняли решение готовить домашнюю лапшу для ребят — земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
«У нас давно возникла эта идея. У многих из нас в зоне СВО находятся родственники, дети наших знакомых и друзей. Мы хотим, чтобы во время отдыха они могли насладиться вкусным супом и почувствовать тепло дома», — говорят жительницы Буинска.
В штаб гуманитарной помощи они принесли более 50 упаковок лапши. «Пусть тепло сердец матерей дойдет до наших защитников», — желают они.
В пресс-службе Буинского района «Татар-информу» рассказали, что очень многие жители в городе и районе присоединились к благому делу.
«Очень многие жители помогают сейчас, школьники носки покупают классами, пишут письма, бабушки и женщины лапшу готовят», — поделились в администрации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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