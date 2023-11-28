Жительницы Буинска объединились в команду для приготовления угощений бойцам СВО

Активистки города Буинска объединились в единую команду, они приняли решение готовить домашнюю лапшу для ребят — земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

«У нас давно возникла эта идея. У многих из нас в зоне СВО находятся родственники, дети наших знакомых и друзей. Мы хотим, чтобы во время отдыха они могли насладиться вкусным супом и почувствовать тепло дома», — говорят жительницы Буинска.

В штаб гуманитарной помощи они принесли более 50 упаковок лапши. «Пусть тепло сердец матерей дойдет до наших защитников», — желают они.

В пресс-службе Буинского района «Татар-информу» рассказали, что очень многие жители в городе и районе присоединились к благому делу.

«Очень многие жители помогают сейчас, школьники носки покупают классами, пишут письма, бабушки и женщины лапшу готовят», — поделились в администрации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону