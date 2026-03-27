Происшествия 27 марта 2026 09:29

Жительницу Зеленодольска осудили за поддельные права

В Зеленодольске 32-летнюю женщину осудили за использование фальшивого водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что в апреле 2025 года женщина купила поддельные права через интернет. 6 декабря ее остановили автоинспекторы на дороге Кузайкино – Нурлат. При проверке она показала инспектору этот документ.

«Экспертиза подтвердила, что способы воспроизведения элементов удостоверения не соответствуют защитному комплексу водительских удостоверений РФ, а печатные реквизиты бланка выполнены методом цветной струйной печати», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Женщина признала вину. Суд назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Ей нельзя выезжать за пределы района, менять место жительства без согласования, а также нужно раз в месяц отмечаться.

#подделка документов #Прокуратора РТ #зеленодольск
