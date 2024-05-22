Жительницу Забайкалья осудили на 12 лет за госизмену

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении Анны Сулимовой, признав ее виновной в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу специальных служб Украины, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, Сулимова собирала и передавала представителю украинской спецслужбы информацию о передвижениях российских военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил РФ по территории Забайкальского края, которые готовились к отправке в зону проведения специальной военной операции.

Суд назначил Сулимовой наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

.