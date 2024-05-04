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Происшествия 4 мая 2024 09:52

Жительницу Тетюшского района арестовали на 10 суток за неуплату алиментов

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Женщине из Тетюшского района назначено 10 суток ареста за невыплату алиментов. Она задолжала 168 тысяч рублей на содержание своих четырех несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Местная жительница уже лишена родительских прав, и дети теперь живут у родственников: двое у бабушки, а остальные у ее родной сестры. Женщина не работает и уклоняется от обязательств по алиментам. У нее нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Судебный пристав-исполнитель составил протокол в ее отношении в соответствии с законом о неуплате средств на содержание детей. В результате рассмотрения дела ей было назначено административное наказание в виде 10-дневного ареста.

В случае повторного уклонения от выплаты алиментов может быть предъявлено уголовное обвинение.

#алименты
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