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Жительницу Тетюшского района арестовали на 10 суток за неуплату алиментов
Женщине из Тетюшского района назначено 10 суток ареста за невыплату алиментов. Она задолжала 168 тысяч рублей на содержание своих четырех несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Местная жительница уже лишена родительских прав, и дети теперь живут у родственников: двое у бабушки, а остальные у ее родной сестры. Женщина не работает и уклоняется от обязательств по алиментам. У нее нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
Судебный пристав-исполнитель составил протокол в ее отношении в соответствии с законом о неуплате средств на содержание детей. В результате рассмотрения дела ей было назначено административное наказание в виде 10-дневного ареста.
В случае повторного уклонения от выплаты алиментов может быть предъявлено уголовное обвинение.
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