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Происшествия 27 июня 2025 09:57

Жительницу Татарстана задержали за участие в террористической организации

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В Татарстане задержали местную жительницу, которая подозревается в участии в деятельности женской структуры международной террористической организации, которая запрещена на территории России.

Выяснилось, что дома у женщины проводились нелегальные собрания. Участники встреч обсуждали идеи радикального ислама, а также пропагандировали принципы террористической организации.

Как сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, на встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе и вербовали новых людей.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет об организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

*Запрещенная организация на территории РФ.

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