Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительницу Татарстана укусила гадюка, когда женщина собирала ягоды
Жительницу Нижнекамска Миннегуль Ахметову укусила гадюка. Инцидент произошел летом текущего года в поселке Балчыклы. В момент «встречи со змеей» женщина собирала ягоды, пишет «Татарстан-24».
В результате укуса Ахметова стала хуже себя чувствовать. Головокружение, отек руки – именно с такими последствиями столкнулась женщина. В итоге пострадавшую госпитализировали.
Врачи напоминают татарстанцам: случаи укусов змей участились. В связи с этим жителей республики призывают не пренебрегать мерами предосторожности.
Если же вас все-таки укусила змея, то не пытайтесь вскрыть рану и отсасывать яд. В качестве защиты носите резиновые сапоги и пользуйтесь длинными палками для отталкивания гадюк, советуют доктора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»