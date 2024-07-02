Жительницу Татарстана укусила гадюка, когда женщина собирала ягоды

Жительницу Нижнекамска Миннегуль Ахметову укусила гадюка. Инцидент произошел летом текущего года в поселке Балчыклы. В момент «встречи со змеей» женщина собирала ягоды, пишет «Татарстан-24».

В результате укуса Ахметова стала хуже себя чувствовать. Головокружение, отек руки – именно с такими последствиями столкнулась женщина. В итоге пострадавшую госпитализировали.

Врачи напоминают татарстанцам: случаи укусов змей участились. В связи с этим жителей республики призывают не пренебрегать мерами предосторожности.

Если же вас все-таки укусила змея, то не пытайтесь вскрыть рану и отсасывать яд. В качестве защиты носите резиновые сапоги и пользуйтесь длинными палками для отталкивания гадюк, советуют доктора.