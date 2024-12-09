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Происшествия 9 декабря 2024 19:24

Жительницу Татарстана признали виновной в убийстве брата-инвалида

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Сегодня Верхновный суд РТ признал 60-летнюю жительницу Татарстана виновной в убийстве брата-инвалида.

«Татар-информ» рассказывал, что в марте женщина будучи у себя дома в деревне Корноухово Кайбицкого района Татарстана задушила своего брата.

При этом мужчина являлся инвалидом 1 группы с детства и был недееспособным.

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