Жительницу Татарстана признали виновной в убийстве брата-инвалида

Сегодня Верхновный суд РТ признал 60-летнюю жительницу Татарстана виновной в убийстве брата-инвалида.

«Татар-информ» рассказывал, что в марте женщина будучи у себя дома в деревне Корноухово Кайбицкого района Татарстана задушила своего брата.

При этом мужчина являлся инвалидом 1 группы с детства и был недееспособным.