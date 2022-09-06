Жительницу Татарстана осудили за публичную дискредитацию ВС России в соцсетях

В Татарстане осудили жительницу Актанышского района за публичную дискредитацию Вооруженных Сил России.

В июле она, являясь администратором одной из групп во «Вконтакте», разместила в ней пост, в котором присутствовала дискредитация ВС РФ. На нее возбудили соответствующее административное дело. Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как стало известно «Татар-информу», женщина является сторонницей прозападно-ориентированной организации «Марий Ушем». Деятельность этой организации направлена на дискредитацию политики марийских землячеств.

Кроме того, ранее она пыталась войти в Совет при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, чтобы лоббировать интересы деструктивных марийских сил в Татарстане.