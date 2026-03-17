Происшествия 17 марта 2026 14:58

Жительницу Татарстана оштрафовали на 70 тысяч за слежку за бывшим мужем

Суд в Татарстане признал 37-летнюю жительницу Пестречинского района виновной в незаконной слежке за своим бывшим супругом. Женщине назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, женщина использовала GPS-трекер с дистанционным управлением и встроенным микрофоном. Она регулярно прослушивала разговоры в салоне автомобиля бывшего мужа и отслеживала его передвижения, получая конфиденциальную информацию о его частной жизни.

В суде женщина полностью признала вину. Свои действия она объяснила ревностью.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Кроме того, телефон, флеш-накопитель и стационарный телефон конфискованы в доход государства, а GPS-трекер уничтожен.

#приговор суда #слежка
