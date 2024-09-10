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Происшествия 10 сентября 2024 10:42

Жительницу Татарстана обвиняют в том, что задушила брата-инвалида

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В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение 60-летней жительнице деревни Корноухово. Ее обвиняют в убийстве собственного брата. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 8 марта в деревне Корноухово Кайбицкого района женщина из-за неприязни задушила своего брата. Потерпевший не смог оказать сопротивления, так как был инвалидом первой группы.

Вину женщина не признала. Уголовное дело будут рассматривать в Верховном суде Татарстана.

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