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Жительницу Татарстана обвиняют в том, что задушила брата-инвалида
В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение 60-летней жительнице деревни Корноухово. Ее обвиняют в убийстве собственного брата. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, 8 марта в деревне Корноухово Кайбицкого района женщина из-за неприязни задушила своего брата. Потерпевший не смог оказать сопротивления, так как был инвалидом первой группы.
Вину женщина не признала. Уголовное дело будут рассматривать в Верховном суде Татарстана.
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