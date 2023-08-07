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Жительницу Татарстана на пять лет осудили за участие в ИГИЛ*
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновной жительницу Буинска в участии в деятельности террористической организации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Установлено, что женщина 2016 году, разделяя идеологию международной террористической организации и, следуя инструкциям, выехала в Сирию, где принимала участие в террористической деятельности.
В июне 2022 года сотрудникам УФСБ России по РТ удалось задержать жительницу Татарстана на территории Ульяновской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Судом жительницу Буинска приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
*Международная террористическая организация «Исламское Государство» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года признана террористической и ее деятельность на территории РФ запрещена.
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