Жительницу Татарстана арестовали за долги по алиментам в 600 тысяч рублей
Жительница Спасского района долгое время не выплачивала алименты на дочь. В связи с этим у нее накопилась задолженность почти 596 тысяч рублей.
Судебные приставы привлекли должницу к административной ответственности за неуплату алиментов и направили материалы дела в суд. Во время рассмотрения дела женщина полностью признала свою вину.
В конечном итоге суд арестовал неплательщицу на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.