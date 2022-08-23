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Ру Тат
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Происшествия
23 августа 2022  13:55
Павел Климчак

Жительницу Татарстана арестовали за долги по алиментам в 600 тысяч рублей

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Жительница Спасского района долгое время не выплачивала алименты на дочь. В связи с этим у нее накопилась задолженность почти 596 тысяч рублей.

Судебные приставы привлекли должницу к административной ответственности за неуплату алиментов и направили материалы дела в суд. Во время рассмотрения дела женщина полностью признала свою вину.

В конечном итоге суд арестовал неплательщицу на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#долг по алиментам
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