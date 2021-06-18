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Ру Тат
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18 июня 2021  12:55
Павел Климчак

Жительницу Тамбовской области осудили после того, как поймали с 5 кг мефедрона в РТ

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Жительницу Тамбовской области отправили за решетку после того, как ее поймали в Татарстане почти с пятью килограммами мефедрона. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В апреле прошлого года женщина приехала в поселок Бутынь Одинцовского городского округа, где из тайника забрала 5 свертков с мефедроном общей массой почти 5 кг. Наркотик она должна была перевезти в Новосибирск.

По дороге в Зеленодольском районе ее остановили сотрудники полиции, которые и нашли наркотики в салоне авто.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», свою вину она признала. Суд назначил ей восемь лет в колонии общего режима. Тем не менее приговор был обжалован стороной защиты.

#покушение на сбыт наркотиков #мефедрон
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