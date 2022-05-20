Жительницу РТ за угрозы убить сына и дочь кочергой суд приговорил к обязательным работам

Жительницу Агрызского района Татарстана, которая угрожала своим детям убить их, суд приговорил к обязательным работам. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Будучи пьяной, 37-летняя женщина сначала избила 14-летнюю дочь и 13-летнего сына, а затем схватила кочергу и обещала их убить.

Об этом стало известно сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, когда они пришли в семью проверить, в каких условиях живут дети.

«Прокуратура Агрызского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», – добавил Руслан Галиев.

Вину свою женщина признала, суд приговорил ее к ста часам обязательных работ.