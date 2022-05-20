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Ру Тат
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Происшествия
20 мая 2022  12:06

Жительницу РТ за угрозы убить сына и дочь кочергой суд приговорил к обязательным работам

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Жительницу Агрызского района Татарстана, которая угрожала своим детям убить их, суд приговорил к обязательным работам. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Будучи пьяной, 37-летняя женщина сначала избила 14-летнюю дочь и 13-летнего сына, а затем схватила кочергу и обещала их убить.

Об этом стало известно сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, когда они пришли в семью проверить, в каких условиях живут дети. 

«Прокуратура Агрызского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», – добавил Руслан Галиев. 

Вину свою женщина признала, суд приговорил ее к ста часам обязательных работ.  

 

#побои детей #Прокуратура РТ
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